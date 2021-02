Legacies 3, ecco la scena di Vampire Diaries eliminata dall'episodio musical

Su the CW ha da poco debuttato 'Salvatore: The Musical', episodio a tema musicale della terza stagione di Legacies che ha raccontato le origini dei fondatori della scuola e ha rappresentato un'ottima occasione per rivedere alcuni volti familiari dell'universo di The Vampire Diaries.

Tuttavia, secondo quanto rivelato dall'attrice Kaylee Bryant, la produzione ha deciso di eliminare un riferimento al suo momento preferito di The Vampire Diaries, ovvero la scena della puntata 4x15 ('Stand By Me') in cui Elena brucia la casa dei Gilber.

"Abbiamo dovuto scartare molte cose lungo la strada, avremmo potuto scrivere una versione di questo episodio da 200 pagine" ha spiegato il produttore esecutivo Brett Matthews a Entertainment Weekly. "Questa è la parte bella, e penso che tocchi la storia di tutti gli show di questo universo. C'è molto della prima stagione, quando la serie era basata sul triangolo amoroso, ma rende omaggio anche ai doppleganger e a Hope e Klaus."

Di seguito potete leggere la sinossi ufficiale dell'episodio: "Gli studenti si preparano a mettere in scena un musical sulla fondazione della scuola Salvatore, sotto la guida del misterioso nuovo tutor. Nel frattempo, mentre Landon è impegnato a scrivere il musical e Lizzie, Josie, Kaleb e Jed entrano nelle loro parti, Hope cerca di non partecipare all'evento".

Per altri approfondimenti sulla stagione in corso, Matthews ha spiegato come il Covid ha influenzato lo sviluppo di Legacies 3.