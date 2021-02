Legacies 3: Vediamo la citazione a Vampire Diaries nel trailer della puntata musical

Gli appassionati aspettavano con ansia l'episodio musicale di Legacies, nelle scorse ore l'emittente televisiva The CW ha quindi condiviso il primo trailer dedicato al musical che andrà in onda durante la terza stagione dello show.

Trovate il filmato in calce alla notizia, condiviso su YouTube dall'account ufficiale di The CW. La puntata, intitolata "Salvatore: The Musical", sarà quindi incentrata sulla fondazione della scuola al centro delle vicende dello show, andando a rimettere in scena alcune delle vicende di The Vampire Diaries. Oltre al trailer è presente anche la sinossi ufficiale dell'episodio: "Gli studenti si preparano a mettere in scena un musical sulla fondazione della scuola Salvatore, sotto la guida del misterioso nuovo tutor. Nel frattempo, mentre Landon è impegnato a scrivere il musical e Lizzie, Josie, Kaleb e Jed entrano nelle loro parti, Hope cerca di non partecipare all'evento".

Questa attesa puntata è stata diretta da Jason Stone, mentre Thomas Brandon si è occupato di scrivere la sceneggiatura. Il musical è appena andato in onda in America, invece non conosciamo ancora la data di uscita in Italia. Se cercate altre indiscrezioni sullo show prodotto da The CW, vi lasciamo con questa notizia che rivela qualche dettaglio in più sul futuro di Rafael in Legacies 3.