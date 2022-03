Legacies 4, tornano alcuni protagonisti di The Originals: ecco di chi si tratta!

Lo spin-off di The Originals incentrato su Hope Mikaelson, Legacies, è ormai arrivato alla quarta stagione, e adesso sembra che alcuni personaggi dello show da cui è tratto potrebbero ritornare. In particolare nell'episodio 11 rivedremo Marcel (Charles Michael Davis) e Kol (Nathaniel Buzolic), ma c'è di più.

La showrunner Julie Plec ha infatti chiarito sin dall'inizio dei lavori, nel 2019, che Legacies avrebbe potuto vedere il ritorno di volti conosciuti più spesso del previsto. "Penso che quest'anno ci sarà l'opportunità di vedere alcuni degli Originali", aveva spiegato Plec. "Non so chi né quando, ma so che il modo in cui la storia di Hope sta prendendo forma, dà vita sicuramente a un legame con la [sua] famiglia che è rimasta indietro...e che dovremo affrontare a un certo punto. E sarebbe bello vedere un viso familiare".

E così sarà nell'episodio 11, scritto da Brett Matthews, dove Marcel, Kol, Rebekah e Freya aiuteranno una Hope confusa e in lotta per la sua umanità. Nel corso della puntata non ci saranno però solo questi attesi ritorni. Kaleb, infatti, vorrà introdurre Cleo nel suo mondo, mentre Lizzy lavorerà su un piano per ottenere le grazie di qualcuno.

Chi vorreste rivedere in Legacies? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto vi ricordiamo l'incredibile finale di The Originals, che si è chiuso con la quinta stagione.