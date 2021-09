Legacies 4: il trailer annuncia la morte imminente di Hope

Abbiamo fatto il punto sulla terza stagione di Legacies in attesa della quarta. Ma ora i fan vogliono una risposta: cosa succederà a Hope Mikaelson? A suggerirlo è il trailer arrivato, che ne preannuncia la morte. Scopriamo di più.

La morte di Hope è sempre stata una minaccia che ci ha seguiti nel corso di tutto lo show. Sin dal primo giorno abbiamo saputo che morire avrebbe innescato il vampiro interiore di Hope, facendole sperimentare tutto il suo potenziale come tribrido.

"Penso che Hope morirà", sussurra MG nel trailer appena pubblicato. E non è l'unico a pensarla così. Vediamo infatti anche Cleo che le dice "Avresti dovuto andartene quando ne avevi la possibilità".

Lo showrunner Brett Matthews ha parlato ai microfoni di TVLine. "C'è molto da raccontare se scegliamo di percorrere quella strada. Ma allo stesso tempo, Hope è un personaggio affascinante in qualsiasi situazione. [Diventare completamente tribrido] le farebbe affrontare molti nuovi problemi. In che modo esattamente questa cosa si rifletterebbe su tutto il resto è la domanda che è stata nelle nostre menti per le prime tre stagioni. Hope è legata al suo destino o può andare oltre questo? Queste sono le domande che dovrà affrontare".

I fan potranno sapere di più sul destino di Hope a partire dal 14 Ottobre, quando la serie approderà negli USA sul canale The CW. Intanto vi raccontiamo una curiosità: avete notato il riferimento a The Vampire Diaries in un episodio di Legacies?