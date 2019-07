Legacies: un attore di Buffy e Angels si unisce al cast della serie

Dopo le prime anticipazioni sui nuovi personaggi di Legacies 2, i fan della serie spin-off di Vampire Diaries saranno entusiasti di sapere che una famosa stella della TV si unisce al cast dello show: stiamo parlando di Alexis Denisof.

Conosciuto principalmente per il ruolo di Wesley Wyndam-Prince in "Buffy L'ammazzavampiri" e "Angels", i fan dell'attore statunitense hanno potuto vederlo in azione nella seconda stagione de "Le Terrificanti Avventure di Sabrina", serie TV prodotta da Netflix.

In Legacies invece interpreterà Professor Vardemus, personaggio tipicamente "british" descritto dal produttore esecutivo come: "un po' dandy, famoso tra gli studenti del liceo Salvatore per i suoi saldi principi e per la sua convinzione che il mondo soprannaturale sia superiore rispetto al mondo umano". Vardemus dovrebbe fare la sua comparsa durante la seconda puntata della stagione.

Potremo vedere gli episodi inediti della serie a partire dal 10 ottobre, ricordiamo inoltre che la showrunner Julie Plec ha confemato il ritorno in Legacies di personaggi della serie originale, scatenando così uno tsunami tra i fan, ansiosi di scoprire chi degli Originals di Vampire Diaries tornerà a sconvolgere la vita di Hope Mikaelson, interpretata da Danielle Rose Russell.

Cosa ne pensate di questa aggiunta al cast dello show? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.