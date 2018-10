Legacies: ecco le foto della première dello spinoff di The Originals

La CW ha pubblicato le foto di This is the Part Where You Run, la prima puntata della stagione in arrivo di Legacies, spinoff dello spinoff di The Vampire Diaries!

Questa nuova serie tv è ambientata a Mystic Falls, il paesino dove tutto è iniziato diversi anni fa con Elena Gilbert e i Fratelli Damon e Stefan Salvatore. Legacies è una continuazione della storia iniziata con loro, che è poi stata portata avanti con The Originals. Hope Mikaelson (Danielle Rose Russell), è la protagonista, la diciassettenne è mezza vampiro e mezza licantropo, come pure un po' strega.

La ragazza si troverà a dover affrontare le conseguenze della morte di entrambi i suoi genitori mentre frequenta la Scuola dei Salvatore per i Giovani Dotati, dove sta crescendo con lei una nuova generazione di esseri soprannaturali che cerca di trovare il proprio posto nel mondo. Le foto ve le mostriamo in galleria.

La serie presenterà sia nuovi personaggi che volti noti ai fan di familiari ai fan di The Vampire Diaries e The Originals, tra cui Matt Donovan (Zach Roerig) che, pare, avrà drasticamente cambiato il suo carattere:

"Per la prima volta, Matt Donovan non è devastato dall'impegno di dover proteggere i suoi migliori amici contro altre persone. Il suo obiettivo principale è quello di mantenere gli affari soprannaturale all'interno di Mystic Falls e di proteggere la città. Tutto questo lo mette continuamente in contrasto con Alaric e i ragazzi della sua scuola. Dice molto chiaramente in un episodio iniziale: "Se vedo che i tuoi ragazzi si azardano anche solo minimamente a creare qualhe problema, non esiterò ad acciuffarli." Quindi è allo stesso tempo un amico e un antagonista."

Che ve ne pare? Legacies debutta il 25 ottobre su The CW.