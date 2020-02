Legacies: i fan di The Vampire Diaries adirati per l'uscita di scena di un personaggio

Lo spin-off di The Vampire Diaries contiene vari riferimenti alla serie da cui è tratta, e i fan mantengono sempre la guardia alta, vigilando sulla qualità del prodotto. La nuova puntata di Legacies sembra non aver convinto proprio tutti.

La questione riguarda il personaggio di Malachai Parker, noto come Kai. Il villain, non ancora soddisfatto per le preoccupazioni procurate già nel corso della serie principale, ha voluto sconfinare anche nello spin-off, alleandosi con il Negromante. Hope Michaelson lo smaschera e il suo alleato lo abbandona; è allora che Kai viene decapitato dentro ad un fienile, per mano di Alaric Saltzman.

Come fanno notare i fan, il ruolo di Kai finisce per essere abbastanza inutile e gli sceneggiatori lo hanno lanciato in scena per poi toglierlo di mezzo praticamente subito. I commenti si sono sprecati sul web: "La morte di Kai Parker... sono deluso", "La morte di Kai Parker è stata così... semplice. Basica. Facile. Ha fatto assolutamente schifo, e mi rifiuto di credere che quella scena esista davvero. È stato tutto troppo facile. Si tratta di KAI PARKER. Non dovrebbe essere stato sconfitto così in fretta".

Molti commenti sottolineano come la sua morte sia stata troppo rapida, considerando che è stato un personaggio molto importante: "Mi state dicendo che Kai è sopravvissuto imprigionato in un mondo, è letteralmente morto ed è andato all'inferno, solo per poi essere ammazzato da Ric con una spada? "

Altri fan invece cercano di vedere il bicchiere mezzo pieno, e ammettono che, sebbene dispiaciuti per la sua improvvisa morte, sono comunque soddisfatti che sia stato Alaric ad infliggergliela.

La serie è arrivata alla sua seconda stagione, ma se ve la siete persa vi rimandiamo alla recensione della prima stagione di Legacies. Grazie ad un'intervista a Quincy Jones abbiamo modo di capire quali siano le sfide nel recitare in Legacies.