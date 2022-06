Legacies, Julie Plec: 'La porta è sempre aperta per Kat Graham'

Legacies ha chiuso i battenti e nonostante i molti molti ritorni del cast di The Originals nella serie non c'è stato il tanto atteso ritorno di Bonnie Bennet. Kat Graham non è più apparsa dopo The Vampire Diaries ma per Julie Plec, le porte sono sempre aperte.

La celebre showrunner parlando con Deadline ha detto: "Abbiamo contattato Kat molte volte nel corso degli anni per diverse cose relative a The Vampire Diaries ed è sempre stata molto gentile. Non ha voluto più far ritorno. Sente di aver completato il suo viaggio nei panni di Bonnie, di aver portato con sé le parti migliori di quel viaggio e ha deciso di lasciarsi alle spalle le parti meno buone di quella esperienza per entrare nella fase successiva della sua carriera. Devo dire che sta facendo davvero un ottimo lavoro sia con la sua musica che con quello della recitazione".

Julie Plec ha poi continuato: "La porta è sempre aperta per Kat Graham e la sua Bonnie Bennett, che si tratti di uno spinoff o di un'apparizione, qualunque cosa. Ma so che Kat ha le idee davvero chiare su ciò che vuole che sia la sua carriera e quello che è stato il suo percorso con Bonnie. E io non posso fare altro che rispettare il suo volere".

Insomma, nonostante il volere della showrunner, sembra che non rivedremo Kat Graham nei panni di Bonnie Bennet. Voi cosa ne pensate?