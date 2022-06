Legacies, Kat Graham rivela perché non abbiamo più visto Bonnie dopo The Vampire Diaries

La star di The Vampire Diaries Kat Graham rivela perché non l'abbiamo vista tornare nel ruolo di Bennett in Legacies o The Originals, e perché mai accadrà.

Legacies sta per concludersi, dopo che The CW ha deciso di cancellare diverse serie dal suo palinsesto, ma vedremo comunque tornare dei volti noti dalle precedenti serie tv dell'universo di The Vampire Diaries in occasione del series finale.

Tuttavia, tra questi non vi sarà l'interprete di Bonnie Bennett Kat Graham, e a quanto pare non ha intenzione di tornare nemmeno qualora dovessero annunciare nuovi progetti legati al brand.

"Gli ho già dato 8 anni della mia vita, sapete. Mi sembra di aver trascorso più tempo nei panni di quel personaggio che di me stessa" ha spiegato l'attrice "Sono ancora quella ragazza un po' ribelle, che cerca di fare questo e quell'altro, e che specialmente con i film in programma (ne ho 5 in uscita solo quest'anno) e il mio secondo album che uscirà nei prossimi mesi, continua a giocare ad acchiapparello con la sua carriera d'artista".

"Quindi penso di aver dato tanto di me stessa a quello show, e spero ai fan che l'hanno guardato, durante quegli otto anni della mia vita, e ho sacrificato parecchio tempo che avrei potuto passare con la mia famiglia, o magari lavorando con le Nazioni Unite, impegnandomi con l'attivismo... Molto di tutto ciò deve essere messo in pausa quando devi girare 22 episodi l'anno per 8 anni" ha poi continuato "E ne sono grata, assolutamente, perché quello show mi ha fatto crescere tanto, sono diventata ciò che sono ora. Ma per me sì, direi che è una porta che si è chiusa".

Se vi sentite nostalgici, comunque, potete sempre rivedervi tutte le stagioni di The Vampire Diaries su Netflix.