Legacies, Leo Howard promosso series regular per la terza stagione della serie

Nella terza stagione di Legacies, lo spin-off di The Originals, vedremo molto più spesso il personaggio di Ethan, considerando il fatto che Leo Howard è stato promosso a series regular.

Lo spin-off dello spin-off di The Vampire Diaries, Legacies, dovrebbe ripartire a breve con le riprese della terza stagione, ma nel frattempo, la serie The CW opera modifiche ai propri assetti.

Nello specifico, una delle new entry della seconda stagione, Leo Howard a.k.a. Ethan, il figlio dello Sceriffo Mac, è entrato a far parte del cast regolare dello show, il che significa che avremo occasione di vedere con una certa frequenza il suo personaggio.

Comparso finora solo in tre episodi della seconda stagione di Legacies (2z02 This Year Will Be Different, 2x03 You Remind Me Of Someone I Used To Know e 2x06 That's Nothing I Had To Remember), era da un bel po' che Ethan mancava dai corridoi del Mystic Falls High, ma i nuovi episodi ci mostreranno sicuramente qualcosa in più sul suo conto.

Intanto, Howard sembrerebbe essere impegnato anche altrove in casa The CW, essendo stato annunciato lo scorso febbraio come uno dei protagonisti del prequel di The 100 in lavorazione per il canale (e di cui si attendono ancora conferme in merito).