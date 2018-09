Legacies, nuova foto ufficiale della nuova serie spin-off di The Originals

È oggi grazie al puntualissimo First Look di Entertainment Weekly che possiamo dare una nuova occhiata ad alcuni protagonisti dell'attesa Legacies, nuova serie targata CW che nasce come spin-off dell'ormai terminata The Originals, a sua volta spin-off della saga principale The Vampire Diaries.

Intercettati al San Diego Comic-Con dai microfoni di TVLine, le star della serie hanno anche alluso al ritorno di alcuni dei personaggi della precedente serie. “Ero nel set della Salvatore, che non è più sul set di una volta, ma hanno spostato l’intero edificio e adesso lo stanno ricostruendo da zero. È incredibile percepire tutta la storia in quei muri e in quei boschi”, ha commentato Plec.

Davis: “Sarà un’evoluzione naturale. Amiamo quel mondo, amiamo i personaggi e tutti quelli con cui lavoriamo e adoriamo Atlanta. Ma più di tutti, amiamo i nostri fan, che amano questi personaggi”.

Dato che la maggior parte dei personaggi preferiti dai fan risiedono a Mystic Falls, dove Legacies sarà ambientato, è lecito aspettarsi il ritorno di molti volti familiari questo autunno. Julie Plec ha spiegato: “Stiamo integrando personaggi classici in questi script, e quando gli script saranno pronti chiameremo gli attori e diremo loro, ‘Hey, volete tornare?’. Ci sono già tre nomi dei precedenti due show nei primi cinque script. Non credo che tutto il team tornerà, ma Paul Wesley dirigerà un episodio e non vede davvero l’ora. Potrebbe perfino fare un cameo”.

La Plec, durante il panel del Comic-Con, ha poi confermato il ritorno di Zach Roerig nei panni di Matt Donovan e che Elena si farà vedere a Mystic Falls. Anche Caroline Forbes, interpretata da Candice King, dovrebbe comparire nella serie, nonostante all’inizio sarà assente per ragioni misteriose.

Il debutto di Legacies previsto per il 25 ottobre 2018, vedremo come sarà sviluppato.