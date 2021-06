Legacies, i produttori promettono un clamoroso cliffhanger per il finale della stagione 3

La terza stagione di Legacies si concluderà negli USA il prossimo 24 giugno con il sedicesimo episodio, anche se inizialmente gli episodi previsti sarebbero stati 20. I rimanenti quattro andranno in onda questo autunno, ma la stagione 3 dello show si concluderà in ogni caso in modo appropriato, stando a quanto ha promesso Brett Matthews.

Secondo il produttore esecutivo, infatti, la terza stagione di Legacies si concluderà con un potentissimo cliffhanger, e nonostante il cambio di programma l'episodio 16 sarà una degnissima chiusura.

"Se il finale non può essere l'episodio 20, sono contento che sia l'episodio 16" ha raccontato Brett Matthews in una recente intervista con Entertainment Weekly, definendo "martellante" il cliffhanger a cui il pubblico assisterà nei prossimi giorni.

La stagione 3 di Legacies ha avuto anche un episodio musical ispirato a The Vampire Diaries. Nel corso dell'intervista, invece, il produttore ha fatto riferimento anche a un'altra profezia della Sfinge che avrà la sua parte nello show. "Se guardate cosa ha detto la Sfinge, direi che è la questione delle prime tre stagioni" ha continuato. "Ha raccontato qual è la storia delle tre stagioni: è destino che finisca in questo modo o, come spesso fanno i nostri personaggi, c'è qualcosa che possono fare per cambiare le cose? Questa è di sicuro la domanda al centro delle prime tre stagioni di Legacies."