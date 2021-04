Legacies: facciamo il punto sulla terza stagione dopo l'ultimo episodio

Nel corso della terza stagione di Legacies abbiamo assistito, tra le altre cose, a un episodio musical ispirato a The Vampire Diaries, mentre nei giorni scorsi è andato in onda in America il decimo episodio, intitolato All's Well That Ends Well. Proviamo a fare il punto della situazione, avvisando che seguiranno spoiler.

Un riferimento a The Vampire Diaries c'era stato anche nell'episodio 3x09 di Legacies. In All's Well That Ends Well, invece, Hope (Danielle Rose Russell) invita Cleo a un picnic, con la scusa di rinsaldare il legame tra coinquiline. Il motivo è un altro: sospettando che Malivore stia prendendo di mira Cleo, intende usarla come esca.

Tramite Jed, che si è offerto volontariamente come canale vocale della banshee, il gruppo scopre che Cleo è in pericolo. Hope ha promesso di aiutarla, ma dopo aver bevuto inconsapevolmente il tè della verità ammette che si sentirebbe più tranquilla se Cleo si allontanasse. Il piano della banshee, però, era proprio quello di allontanare Cleo dalla protezione di Hope, che a questo punto non sa più che fare.

Grazie ai suoi poteri e alla sua determinazione a proteggere gli amici, comunque, Hope riesce a rintracciare Cleo, sistemando il suo rapitore, e scopre il vero motivo per cui Malivore la sta cercando.

I nuovi episodi di Legacies sono visibili in Italia su Premium Stories.