Legacies: Rafael è al centro delle vicende della terza stagione

Abbiamo scoperto qualche dettaglio in più riguardo l'episodio musicale di Legacies, ora invece vi segnaliamo questa intervista al produttore esecutivo della serie, in cui discute del personaggio di Rafael.

Durante la premiere intitolata "We're Not Worthy" dello show di The CW, è presente un'importante scena con protagonista il personaggio interpretato da Peyton Alex Smith: infatti i protagonisti dello show scoprono che uno studente della loro scuola possiede la vera Excalibur, mentre Chad ha evocato la Dama del Lago, che rivela a tutti la minaccia costituita dal Cavaliere Verde. Solo una persona degna del privilegio di brandire Excalibur potrà sconfiggerlo e per trovarla la Dama del Lago inserisce la spada in una roccia. L'unico che riesce ad estrarla è Rafael, rivelando così di essere un discendente di Re Artù.

Ecco il commento di Brett Matthews, il produttore esecutivo: "Rafael è stato adottato e si è sempre chiesto chi fossero i suoi veri genitori, per questo la puntata è stata molto importante per lui. Sarà un viaggio per scoprire cose che noi diamo per scontate, come avere una famiglia, o conoscere da dove arriviamo. È stato un momento importantissimo per lui e sarà al centro delle prossime vicende".

Per concludere, vi segnaliamo questa intervista in cui il produttore discute dei motivi per il ritardo di Legacies 3.