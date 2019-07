Legacies: nella seconda stagione rivedremo alcuni dei personaggi della serie originale

I fan dell'universo narrativo creato dalla serie The Vampire Diaries, saranno entusiasti di sapere che nella seconda stagione dello show Legacies potranno rivedere alcuni dei personaggi che hanno dato il via alle storie ambientate a Mystic Falls in Virginia.

Così dopo aver anticipato l'arrivo di un nuovo anziano in Legacies 2, la showrunner Julie Plec intervistata da CinemaBlend, si lascia andare ad altre rivelazioni.

Di fronte alla possibilità di rivedere uno degli Originals, risponde così: "È probabile che assisteremo al ritorno di uno degli Originals. Non so chi o quando, ma da come si sta sviluppando la storia di Hope c'è un collegamento con la famiglia che ha lasciato dietro di sé. Prima o poi dovremo fare qualcosa per risolvere la situazione, e sarebbe bello rivedere un volto conosciuto".

Aspettiamo quindi di conoscere l'identità del personaggio che ritornerà nella seconda stagione di Legacies, nel frattempo gli appassionati della serie stanno già discutendo sui nomi, quali per esempio Klaus e Hayley, soprattutto dopo il sacrificio di Hope non ci stupirebbe vedere una scena con i suoi genitori scomparsi.

Un personaggio che i fan chiedono a gran voce di rivedere è quello di Caroline Forbes, e stando alle parole della showrunner la sua presenza è legata al volere di Candice King.

È confermato invece che Paul Wesley non tornerà in Legacies 2, con l'attore che ha confermato la morte definitiva di Stefan Salvatore.