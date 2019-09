Legacies, un primo sguardo ad Alexis Denisof nella seconda stagione

La seconda stagione di Legacies vedrà l'arrivo di Alexis Denisof nei panni del nuovo Preside della Salvatore Boarding School for the Young & Gifted. Ma cosa dobbiamo aspettarci dal personaggio?

Quando debuttò nella terza stagione di Buffy l'ammazzavampiri nel rulo di Wesley Wyndam-Pryce, il pignolo osservatore mandato dal Consiglio per rimpiazzare Giles (Anthony Stewart-Head), il personaggio di Alexis Denisof non venne accolto con molto calore da parte di Buffy e tutta la Scooby Gang, così come da gran parte dei fan della serie.

Eppure, con il passare degli episodi e una caratterizzazione sempre più sviluppata, Wesley ha presto acquisito popolarità (dentro e fuori lo schermo), diventando poi uno dei personaggi più amati di Angel, lo spin-off di Buffy con protagonista il vampiro interpretato da David Boreanaz, e che ha visto comparire diversi membri del cast originale.

Adesso, il destino di Denisof sullo schermo sembra ripetersi.

"[Denisof] è il nuovo Preside della scuola, assunto dopo una lunga ricerca da parte di Caroline. Ha scelto un uomo dalla grande esperienza, assai rispettato e benvisto in Inghilterra" spiega Julie Plec, creatrice dello show, che aggiunge "Gli studenti lo chiamano scherzosamente Gary Poppins. Potete immaginare come qualcuno che sia un tantino ingessato, ligio alle buone maniere e a dei saldi principi potrebbe avere qualche difficoltà in questo caso. Ma ci sarà una parte dei ragazzi che lo supporterà, e un'atra che lo reputerà un po' strambo, e sarà davvero divertente vedere lui e Alaric bisticciare su chi possiede i migliori metodi d'insegnamento"

Suona familiare? Ma noi siamo sicuri che la bravura di Denisof (sceneggiatura permettendo) ci farà amare anche questo personaggio.

La seconda stagione di Legacies andrà in onda dal 10 ottobre su The CW, e sono previsti alcuni ritorni dalla serie originale.