Legacies, il trailer della terza stagione anticipa il destino dei personaggi principali

Poco fa è stato diffuso il trailer della terza stagione di Legacies e come ci aspettavamo è incredibilmente drammatico. La serie spin-off di The Vampire Diaries è incentrata sulle vicende di Hope Mikaelson, figlia di Klaus Mikaelson e Hayley Marshall ed è ambientata nella ormai celeberrima Mystic Falls.

Essendo nata da un lupo mannaro e un vampiro, ed essendo anche a sua volta figlia di una strega, Hope è un tribrido, ovvero l'unico essere al mondo a possedere i poteri soprannaturali di tutte e tre le specie. La giovane ragazza infatti può trasformarsi in lupo, ha tutti i punti di forza di un vampiro e ha tra l'altro anche tutte le capacità di una strega, inoltre essendo una primogenita della straordinaria Mikaelson, è incredibilmente potente.

Poco prima della fine della seconda stagione di Legacies, conclusasi in anticipo a causa dell'interruzione della produzione per via del coronavirus, è stato rivelato che Hope era in uno stato di sonno perpetuo, quindi è comprensibile che gran parte del teaser della terza stagione raffiguri Alaric e co che si radunano per provare e aiutarla. Altrove, il lupo mannaro Rafael Waithe sembra aver trovato un modo per salvare suo fratello adottivo Landon, dopo essere stato colpito dalla freccia d'oro del Negromante e sottoposto a un rituale di resurrezione poco riuscito, decide di mettere lo spirito di suo fratello nel suo corpo.

Intanto, possiamo dire con certezza che Klaus Mikaelson non apparirà mai in Lecacies.