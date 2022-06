Legend of Vox Machina: gli interpreti di Uriel e Delilah torneranno nella seconda stagione

I doppiatori di Uriel e Delilah anticipano il loro ritorno nella stagione 2 di The Legend of Vox Machina, la fantastica serie che è iniziata come una campagna di Dungeons & Dragons interpretata da un gruppo di doppiatori.

Le loro sessioni di D&D hanno ottenuto un seguito online quando il gioco è stato pubblicato sulla pagina YouTube di Critical Role, spingendo una campagna Kickstarter a trasformarlo in una serie. Il tutto ha attirato l'attenzione di Amazon, che ha portato lo show, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di The Legend of Vox Machina, sulla propria piattaforma di streaming.

In un'intervista esclusiva con Screen Rant, Payton e DeLisle hanno parlato della seconda stagione di The Legend of Vox Machina. Payton ha elogiato la prima stagione dello show prima di anticipare quale sarà la prossima, dicendo: "Sono abbastanza sicuro che avrò dei personaggi da interpretare." DeLisle ha accennato al fatto che potrebbe essere coinvolta in "qualcosa di adiacente" a Vox Machina, aggiungendo che "non può dire cosa":

Khary Payton: "Ci saranno sicuramente dei colloqui e sono entusiasta di vedere come verrà fuori tutto. Penso che la prima stagione sia stata fantastica, parte dell'animazione era semplicemente malata. Amo tutti quei ragazzi e la storia che hanno raccontato è stata fantastica, sapevo solo che sarebbe uscita un'altra stagione. Sì, sono abbastanza sicuro di avere dei personaggi da interpretare".

Gray DeLisle: "In un certo senso, sì. Non posso dire se sarà Vox Machina, ma potrebbe essere qualcosa di adiacente. [Ride] Sto così male in questo momento, non posso dire cosa, ma sicuramente so che rimarrò sempre nell'universo delle persone per il prossimo futuro".

Per concludere, vi rimandiamo al nostro approfondimento dove spieghiamo il perchè Legend of Vox Machina è una serie fantasy straordinaria.