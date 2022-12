Legend of Vox Machina, trailer e data d'uscita dell'attesa Stagione 2 di D&D: è vicina!

La storia produttiva di Legend of Vox Machina è qualcosa di incredibile. Nata dalla campagna di Critical Role di Dungeons & Dragon, è stata realizzata grazie a uno dei crowdfunding più lucrativi della storia. E i numeri registrati su Prime Video erano fantastici. Ora la seconda stagione è più vicina che mai con questo nuovo trailer.

È stato immediato successo per Legend of Vox Machina, con la prima stagione che ha registrato numeri vertiginosi su Prime Video e ha ottenuto il favore della critica, ma soprattutto del fandom di Dungeons & Dragons. Successo doppio, considerata la geniale base produttiva da cui è partita, un vero e proprio crowdfunding che ha superato qualunque aspettativa e ha permesso ai creatori di realizzare non una, ma ben due stagioni. Amazon è poi subentrata per rinnovarla per una terza prima ancora che si avessero notizie sui nuovi episodi in uscita.

All’epoca ipotizzavamo una data di uscita per Legend of Vox Machina 2, ma ora quella finestra distributiva è realtà grazie a un nuovo, primo trailer arrivato completamente a sorpresa. La nostra squadra di ladri sembra prepararsi a un ricco bottino, dopo che la capitale del Regno è stata attaccata dai draghi alla fine della scorsa stagione. La data d’uscita è fissata ora al 20 gennaio 2023, poco più di un mese da adesso. Ottime notizie dunque per chi l’attendeva con ansia.

L’idea di partenza del gruppo di giocatori e doppiatori di Critical Role, campagna storica di D&D su Twitch, era inizialmente quella di raccogliere 750.000 dollari per un corto, ma nel giro di pochissimo (parliamo di ore, per i primi milioni di dollari raccolti= l’incredibile afflusso di sostenitori ha fatto toccare gli 11 milioni alla raccolta fondi, mettendo al servizio abbastanza budget da creare un intera serie. Si tratta del più grande successo di sempre su Kickstarter e quel successo è stato ripagato in qualità sugli schermi di Prime Video.