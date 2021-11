Legend, la trilogia distopica di Marie Lu diventerà una serie tv

Continua il momento d'oro per i titoli Young Adult, e un'altra celebre serie letteraria riceverà adesso una trasposizione televisiva: si tratta della trilogia di Legend, scritta da Marie Lu, che diverrà presto una serie tv.

Dopo progetti come la serie tv di Vampire Academy e lo show ispirato a The Inheritance Games, un altro popolare titolo della letteratura Young Adult e best-seller del New York Times riceverà un adattamento televisivo.

Questa volta tocca a Marie Lu, prolifica scrittrice del genere distopico e sci-fi, che vedrà la sua serie di debutto, la trilogia di Legend (Legend, Prodigy, Champion), prendere vita sullo schermo.

Non solo, ma Lu sarà parte attiva del processo produttivo-creativo, dato che scriverà la sceneggiatura del pilot assieme a Lindsay Sturman (Supergirl, Teen Wolf), anche produttrice esecutiva del potenziale show.

"Dal momento in cui ho parlato per la prima volta con Lindsay e Samuel (Yeunju Ha) e Jamie (Lai) della Bound Entertainment, sapevo che Legend sarebbe stato in ottime mani" ha affermato l'autrice "Sono profondamente onorata di poter lavorare con un team che non solo ha colto alla perfezione il mondo di Legend, ma mi ha anche coinvolto nello sviluppo del suo adattamento. Non vedo l'ora di mostrare a tutti quel che stiamo realizzando".

Come racconta la sinossi ufficiale di Legend, il primo libro della saga: "Quelli che erano un tempo gli Stati Uniti occidentali sono ora dimora della Repubblica, una nazione costantemente in guerra con i propri vicini. Nata da una delle famiglie d'élite di distretti più facoltosi della Repubblica, la quindicenne June è un prodigio destinato a ricoprire un ruolo di prestigio nella cerchia militare della Repubblica. Nato nel ghetto, il quindicenne Day è il criminale più ricercato del paese. Ma le sue ragioni potrebbero non essere così malevoli come potrebbe sembrare. Provenienti da due mondi molto diversi, le strade di June e Day non dovrebbero avere alcuna ragione di incontrarsi... Almeno fino al giorno in cui Day si ritroverà a essere il principale sospettato in un omicidio. La caccia all'assassino è aperta, ma nel frattempo, i due ragazzi si ritroveranno a scoprire una scomoda verità, e fino a che punto il loro paese arriverà per mantenere i propri segreti".