Legendary firma un accordo esclusivo con la Milkfed Criminal Masterminds

Legendary Television ha firmato un accordo di due anni con la Milkfed Criminal Masterminds, compagnia dei fumettisti Kelly Sue DeConnick e Matt Fraction. La partnership prevede l'adattamento per il piccolo schermo di alcune delle loro storie più celebri nonchè della produzione di contenuti originali.

L'annuncio dell'accordo è stato accolto in maniera positiva da Nick Pepper, presidente di Legendary, che ha commentato in questo modo: "Siamo orgogliosi di collaborare con la Milkfed Criminal Masterminds per portare al grande pubblico i loro incredibili lavori".

Fraction e DeConnick sono stati artefici di numerosi fumetti. Il primo, in particolare, ha co-creato Sex Criminals, ODY-C, Casanova, Satellite Sam, e storie per The Invincible Iron Man, Hawkeye, The Immortal Iron Fist e Uncanny X-Men. La seconda, invece, ha co-creato Bitch Planet e Pretty Deadly, oltre ad aver rilanciato la testata di Captain Marvel, principale ispirazione del film di prossima uscita con Brie Larson.

Vi ricordiamo che Legendary ha di recente firmato un accordo con Brian K. Vaughan, scrittore di successo come Saga e Runaways, e che sta supervisionando gli adattamenti di Y: The Last Man, fumetto da lui creato per Vertigo in fase di sviluppo per FX, Ex Machina dell'etichetta Wild Comics di DC Comics e Paper Girls di Image Comics.