Legendary TV stringe un accordo con la SpectreVision di Elijah Wood

SpectreVision, società di produzione co-fondata da Elijah Wood, ha firmato un accordo esclusivo con Legendary Television Studios. In base al patto pluriennale, il marchio - sinora legato totalmente al cinema - svilupperà contenuti seriali con script legati a concetti di genere. Il marchio di SpectreVision ha accompagnato diversi titoli.

Tra i più recenti troviamo Mandy, interpretato da Nicolas Cage, A Girl Walks Home Alone at Night e Cooties. SpectreVision e Nicolas Cage stanno collaborando anche all'adattamento del romanzo di Lovecraft, Color Out of Space, attualmente in post-produzione.

Elijah Wood gestisce la società insieme a Daniel Noah, Josh C. Waller e Lisa Whalen.



"SpectreVision si è dimostrato un leader esemplare nel circuito del cinema indipendente, creando un intrattenimento unico, capace di affascinare davvero il pubblico" ha affermato Nick Pepper, presidente di Legendary Television Studios "Siamo entusiasti di collaborare con loro e non vediamo l'ora di sviluppare progetti insieme".

L'accordo prevede anche l'ingresso di Claire Bargout come direttrice per lo sviluppo delle serie sceneggiate.

"Abbiamo trovato affinità con nelle persone visionarie di Legendary e siamo entusiasti di creare una tv vitale e ambiziosa nello spazio di genere" ha affermato Elijah Wood.

Lisa Whalen ha aggiunto:"Espandersi in tv per noi significa trovare esattamente i partner giusti. E non potremmo essere più felici di aver trovato Legendary TV".

Elijah Wood si era espresso sulla voce di un miliardo di dollari per la serie de Il signore degli anelli, affermando di ritenerla una pazzia.

Wood parteciperà anche alla serie animata Star Wars Resistence.