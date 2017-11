Legends of Tomorrow 3: l'attrice Amy Pemberton ci parla di Gideon

Sin dalla prima stagione diè stata un elemento ricorrente dell’ Arrowverse , soprattutto quando l’intelligenza artificiale è stata ricollocata sulla Waverider, la nave delle. A quanto pare, presto la vedremo in carne ed ossa per la seconda volta...

Attenzione possibile Spoiler

Non è chiaro quando accadrà, ma in uno dei prossimi episodi, l’intero cast di Legends of Tomorrow sarà “congelato” e la stessa Gideon si ritroverà a interagire con Zari, personaggio con cui ha un rapporto alquanto burrascoso.



Amy Pemberton, che nel serial presta la propria voce al super computer delle Leggende, ha spiegato: “Tutta questa storia riguarderà Zari e lo scoprire il suo posto all’interno del team, e Gideon si manifesterà proprio per aiutarla in quest’impresa.”



L'attrice ha inoltre confermato che il suo “personaggio” non gradisce particolarmente nemmeno Mick Rory, e questo le dispiace molto, visto che nel mondo reale ha un bellissimo rapporto con l’attore Dominic Purcell.



Continuando, la Pemberton ha aggiunto che Gideon apprezza entrambi i suoi capitani, Rip Hunter e Sara Lance: mentre la prima ha dovuto guadagnarsi il rispetto dell’intelligenza artificiale, sembra che fra Rip e Gideon ci sia una certa alchimia...



“Abbiamo sempre portato in scena quella storia d’amore, sin dall’inizio; [Giden] è innamorata di [Rip]. Per questo l’episodio in cui lei era in carne ossa, e i due si baciarono, fu molto divertente. […] So che da allora sono accadute molte cose, ma lei lo ama ancora. Credo. Starà benone.”



Per quanto riguarda Sara, la Pemberton ha affermato che il suo personaggio potrebbe anche essere aperto verso un’eventuale storia d’amore, ma non si aspetta che accada a causa di quanto sta accadendo fra la nostra White Canary e l’agente Ava Sharpe dell’Ufficio del Tempo.



Infine, sebbene non comparirà fisicamente nell’imminente crossover, “Crisis on Earth-X”, la Pemberton ha rivelato che il personaggio, nel suddetto evento, dovrà interagire anche con eroi non appartenenti al team delle Leggende, fra cui spicca senza dubbio Oliver Queen/Green Arrow (Stephen Amell). Queste le sue parole sull’argomento: “Alcuni momenti con lui saranno divertenti e piacevoli. Non credo che a lui piaccia Gideon.”



Legends of Tomorrow torna martedì prossimo sulla rete statunitense The CW. Avete già visto il nuovo promo ed il set di foto tratte direttamente dal set?