Legends of Tomorrow 3: Caity Lotz ci parla del rapporto fra Sara e Constantine

La starrivela che i rapporti fra(Matty Ryan), che prossimamente parteciperà a due episodi di, cambieranno molto in fretta, e che i due finiranno per diventare buoni amici.

Attenzione possibile Spoiler

Intervistata direttamente sul set del serial, Lotz ha riferito che l’arroganza di Constantine, vero e proprio marchio di fabbrica del personaggio, inizialmente urterà Sara. Queste le sue parole: “Ho già lavorato con Matt durante Arrow, anche se credo che il mio personaggio fosse ‘posseduto’ per tutto i tempo. È un attore favoloso, e sul set ci siamo divertiti tantissimo. È un personaggio davvero impertinente, e credo che Sara lo lascerà un po’ di stucco, ma… è quello che fa con tutti. Penso siano amici - si piacciono.”



Ryan è infatti comparso in un unico episodio della quarta stagione di Arrow, dove il personaggio ha usato le proprie conoscenze mistiche per restituire a una Sara rediviva la propria anima. Il cacciatore di demoni, che in quell’occasione ha anche lasciato intendere di avere dei trascorsi con Damien Darhk, potrebbe avere un qualche legame persino con i totem indossati da Vixen, Kuasa e Zari.



Legends of Tomorrow torna martedì prossimo sulla rete The CW, subito dopo il nuovo episodio di The Flash.