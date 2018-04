Legends of Tomorrow 3: le foto del finale di stagione anticipano un ritorno nel far west

Il network americanoha pubblicato le foto ufficiali dell'attesissimo finale della terza stagione di, intitolato. La squadra di eroi si appresta a tornare nel selvaggio west, dove inconterà una vecchia conoscenza molto amata dai fan dello show.

Si tratta di Jonah Hex, personaggio apparso sia nella prima che nella seconda stagione del serial e subito diventato un fan favorite. La sua presenza era stata confermata dai vertici della Warner Bros. Television nel mese di febbraio e Johnathon Schaech, attore che ne veste i panni, aveva così dichiarato:

"Voglio esplorare il più possibile Jonah. È un personaggio davvero complicato. Nel mondo moderno degli antieroi, dove Dexter diventa l’eroe, dev’essere dipinto in quel modo. […] Trovo che sarebbe fantastico aggiungere Hex all’equazione. Penso sia un ottimo componente del cast.”

Oltre a quest'ultimo, la puntata finale riporterà in scena anche Firestorm (Franz Dameh) e John Constantine (Matt Ryan), il quale è stato promosso a series regular della quarta stagione, sebbene non sia ancora stato annunciato ufficialmente il rinnovo dello show.

Questa la sinossi ufficiale dell'episodio, che andrà in onda il 9 aprile: Il piano delle Leggende per sconfiggere Mallus usando i totem non va come previsto, costringendo Rip (guest star Arthur Darvill) ad improvvisare. Il team si ritrova nel Wild West dove si imbattono nel loro vecchio amico Jonah Hex (guest star Johnathon Schaech). Sara (Caity Lotz) lascia Ray (Brandon Routh) con l’incarico di tenere d’occhio Damien Darhk (Neal McDonaugh), mentre le viene in mente un nuovo piano. Nel frattempo, Amaya (Maisie Richarson-Sellers) è determinata a trovare un modo per usare i totem per distruggere Mallus.

