Legends of Tomorrow 3: Hollywood sarà la prossima meta delle Leggende!

La rete statunitenseha rilasciato un nuovo promo per “Helen Hunt”, il sesto episodio diche, la prossima settimana, vedrà letentare un’impresa molto rischiosa già fallita nel serial dedicato al velocista scarlatto...

Attenzione possibile Spoiler

Dopo le recenti scoperte legate a Martin Stein (Victor Garber), che solo qualche episodio fa è diventato nonno, Jax Jackson (Franz Drameh) e gli altri cercheranno di dividere Firestorm, affinché il professore possa tornare dalla propria famiglia. A giudicare dal trailer, visionabile in chiosa all’articolo, il tentativo dei nostri eroi non andrà a buon fine e, durante il processo, Stein e Jax finiranno l’uno nel corpo dell’altro, con esiti piuttosto esilaranti!



Durante la puntata, le Leggende dovranno inoltre fare i conti un Anacronismo alquanto particolare: la bellissima Elena di Troia si ritroverà dislocata nell’era di Hollywood! Lo stesso Klemmer, qualche tempo fa, aveva rivelato di star preparando un episodio con la donna: “È un’idea interessante. Questa donna ha dato inizio alla terribile Guerra di Troia e provocato diverse migliaia di morti - la vedremo ad Hollywood, dove creerà una situazione abbastanza analoga fra alcuni pezzi grossi del luogo.”



Legends of Tomorrow torna martedì prossimo sulla rete The CW.