Legends of Tomorrow 3: John Noble presterà la voce al nuovo antagonista!

Secondo quanto rivelato nelle ultime ore dalla rete statunitense, sarà l’ex-star di, a doppiare il nuovo antagonista della terza stagione di Legends of Tomorrow . Scopriamo quando sentiremo i suoi “sussurri”!

Attenzione possibile Spoiler

Intervistato dal portale d’informazione Entertainment Weekly, il produttore esecutivo Mark Guggenheim ha infatti anticipato che l’attore presterà la propria voce al personaggio di Mallus già nell’episodio che verrà trasmesso stanotte, intitolato “Return of the Mack”.



Finora, sappiamo solo che uno degli accoliti di Mallus ha resuscitato Kuasa (Tracy Ifeachor) e che il prossimo personaggio riportato in vita sarà uno dei peggiori antagonisti di Arrow: Damien Darhk, che già lo scorso anno aveva dato del filo da torcere alle Leggende.



Sebbene Marc Guggenheim non escluda altre resurrezioni, pare che la lista di Mallus con le cose da fare non presenti altre voci, o quantomeno altri nomi. Queste le sue parole: “Teoricamente, ma non mi risulta che al momento ci siano piani per resuscitare altra gente.”



Noto principalmente per l’interpretazione nel serial di JJ Abrams, Noble ha ricoperto anche una parte importante in Sleepy Hollow ed Elementary. Il fatto che Noble doppi l’antagonista non significa, tuttavia, che ci sarà l’attore sotto il cappuccio del villan; nella seconda stagione di The Flash, per esempio, Tony Todd ha doppiato Zoom per tutta la serie, ma alla fine abbiamo scoperto che dietro la maschera del velocista c’era invece Teddy Sears. Similmente, Tobin Bell ha prestato la voce a Savitar nella scorsa stagione di The Flash, ma il personaggio si è poi rivelato una versione alternativa del Barry Allen interpretato da Grant Gustin.