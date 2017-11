Legends of Tomorrow 3: la magia sta per arrivare nell'Arrowverse!

Nell'stiamo per esperire la misticità della magia... Zari si è unita al team delle Leggende in questa stagione, la terza, il che significa che Amaya non è più l'unica portatrice del totem.

Attenzione possibile Spoiler

I poteri che portano le due donne non sono metaumani, sono tutt'altro, cose che non si possono spiegare, poteri magici, manufatti mistici.

Tala Ashe, che interpreta Zari, ha dichiarato riguardo questa stagione che:

"Questa stagione avrà a che fare con i totem e con chi li porta. Ancora non so come evolverà la storia, ma so per certo che c'è qualcosa di molto potente che unisce questi manufatti, e forse ne vedremo anche altri."

Maisie Richardson-Sellers, che invece interpreta Amaya, ha detto:

"Personalmente amo molto la storyline. Penso che sia una storia di sorellanza, in qualche modo. Loro sono divise, letteralmente, da centinaia di anni di differenza e quindi viaggiano anche attraverso il tempo per potersi comprendere meglio l'un l'altra. Arrivano da mondi così diversi. Ma sono entrambe donne, donne che sono state escluse dalla società e che sono cresciute in mondi dove gli uomini la fanno da padroni, dunque hanno una comprensione condivisa che vedremo esplorata, anche attraverso i totem."

Riguardo i compagni (gli altri personaggi della serie), anche loro dovranno fare i conti con questa nuova e strana componente mistica. Ecco cosa ha detto Brandon Routh:

"Penso che Ray sarà molto intrigato dalla cosa visto che era un fan di Camelot e quelle storie lì, con le quali è cresciuto. Il suo livello di entusiasmo per questa cosa sarà alle stelle e lavorerà parecchio per cercare di capire come funziona. Credo comunque che Ray sia anche d'accordo nel non comprendere come le cose funzionino, in generale. Insomma, lui, anche se non trova le soluzioni non si abbatte, cerca sempre di trovare nuove motivazioni e potrebbe essere questo il caso, non essendoci una spiegazione logica a ciò che si troverà davanti."

Curiosi di esplorare la magia con le Leggende? La serie va in onda di giovedì su CW.