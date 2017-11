Legends of Tomorrow 3: le nuove foto ci mostrano le Leggende a cena con SPOILER!

Dopo lo sconvolgente episodio trasmesso ieri notte dalla rete statunitense, le nuovo foto provenienti dal set dianticipano che il gruppo capitanato da Sara Lance/White Canary (Caity Lotz) non avrà un attimo di tregua!

Attenzione possibile Spoiler

Stando alle suddette immagini, visionabili in calce all'articolo, nel prossimo episodio le Leggende prenderanno parte ad una sfarzosa cena, dove purtroppo incontreranno anche il redivivo Damian Darhk. I nostri eroi dovranno dunque mettere da parte posate e bicchieri per prepararsi all’ennesimo conflitto col villain!



Le foto ci mostrano infatti Damian Darhk ferito ad una guancia mentre punta la spada contro una Sara apparentemente disarmata; nelle vicinanze, in compenso, dovrebbero esserci The Atom, Citizen Steel e Heat Wave equipaggiati fino ai denti e pronti a dare battaglia. Amaya, intanto, si imbatterà nuovamente nella letale Kuasa, e chissà che le due donne non possano giungere di nuovo alle mani...

Legends of Tomorrow torna martedì prossimo.