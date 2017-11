Legends of Tomorrow 3: parliamo della recente e inaspettata riunione di famiglia

Lo scorso episodio diha portato(Dominic Purcell) in una giungla del Vietnam, dove i nostri eroi hanno incontrato un terrificante antagonista died un parente di una delle. Sentiamo il parere del diretto interessato!

Attenzione possibile Spoiler

Durante la ricerca di Gorilla Grodd, nuovo anacronismo dislocato al tempo della guerra del Vietnam, il team si è infatti imbattuto in Dick Rory, il padre del nostro piromane preferito, dando vita ad una sorprendente riunione di famiglia.



“Credo che questa sia la prima volta, in questa stagione, in cui esploriamo il personaggio di Rory” è stato il commento di Purcell durante una recente intervista, il quale ha anticipato che la riunione avrà un impatto importante sul suo Mick. Sebbene il suo passato da piromane sia stato già esplorato nella prima stagione del serial, l’incontro col padre ha mostrato al pubblico un curioso lato nascosto del personaggio.



“Durante l’episodio ha senza dubbio iniziato a sciogliersi un po’. Incontra suo padre e ci sono dei momenti molto belli. Personalmente, trovo sia stata una grande esperienza lavorare a queste scene così emozionanti.”



Legends of Tomorrow torna martedì prossimo sulla rete statunitense The CW. Siete pronti per il grande crossover di quest’anno fra le quattro serie DC Comics?