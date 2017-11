Legends of Tomorrow 3: qual è la miglior morte di Sarah? Ce lo dice Caity Lotz!

Durante una recente intervista, la star, che ininterpreta la combattiva, ha parlato delle svariate morti cui il suo personaggio è andato incontro sin dall’inizio dell’ Arrowverse , rivelando peraltro la propria preferita.

Attenzione possibile Spoiler

Durante l’episodio trascorso ieri notte, la nostra bionda eroina è stata vittima di un brutale assalto magico che ha rischiato di ucciderla nuovamente, e che ha costretto le Leggende a indurla in coma farmacologico per accelerarne il recupero.



Lotz ha però rivelato che i produttori, nell’ultima scena, avrebbero voluto mostrarla con gli occhi aperti affinché gli spettatori la credessero morta. Secondo l’attrice, tuttavia, una tale scena non poteva funzionare: “Mi sono opposta perché volevano che nella mia ultima scena restassi con gli occhi aperti alla “Mio Dio, Sarah è morta!”. Ho dovuto ricordare allo staff che l’abbiamo già fatto più volte. Perciò potete dormire tranquilli sapendo che non sono deceduta.”



Udite tali parole, un sarcastico reporter le avrebbe dunque chiesto quale sia invece la sua morte preferita. Questa è la risposta dell’attrice: “La mia preferita? Probabilmente quella sulla nave, quando sono stata risucchiata dalle acque e tutti mi hanno creduta morta.”



Non è però chiaro se l’attrice si riferisca all’incidente avvenuto sul Queen’s Gambit, all'inizio di Arrow, o al secondo annegamento (mancato) in seguito allo scontro con Slade Wilson sulla nave Amazo. In entrambi in casi, la ragazza è stata salvata e proprio la seconda volta ha incontrato Nyssa al Ghul, la quale l’ha introdotta nella Lega degli Assassini.



Dal momento che sono in molti a voler vedere il primo incontro fra le due donne, che in seguito sarebbero divenute amanti, Lotz ha inoltre svelato che la figlia di Ra’s al Ghul l’avrebbe trovata affamata per le strade di un luogo non meglio specificato.



Quanto vi piacerebbe assistere alla suddetta scena, magari attraverso un flashback? E soprattuto, quale fra le svariate morti di Sarah Lance è quella che vi ha turbati maggiormente?

Legends of Tomorrow torna martedì prossimo sulla rete statunitense The CW.