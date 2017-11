Legends of Tomorrow 3: quali conseguenze avrà su Amaya la recente scoperta?

Trasmesso ieri notte sulla rete statunitense, il nuovo episodio di, "Helen Hunt”, ha visto il team dare la caccia ad un nuovo Anacronismo. Durante la ricerca,(Maisie Richardson-Sellers) ha però fatto una scoperta sconcertante su un componente della sua famiglia...

Attenzione possibile Spoiler

Come i fan già sapevano, la “strega acquatica” Kuasa (Tracy Ifeachor) non è altri che la sorella di Mari McCabe, il che la rende una nipote della stessa Amaya! Sebbene la donna si sia già scontrata con la nostra Vixen, le Leggende hanno scoperto solo ora la sua identità ed il legame diretto con la prima: una rivelazione che pone Amaya in una situazione alquanto complicata.



La Richardson-Sellers si è espressa così sull’argomento: “Credo che questo la ponga in una situazione davvero interessante, perché per lei è sempre tutto bianco o nero, buono o cattivo, e finalmente ha scoperto che proprio una sua discendente sarà malvagia. Credo dunque che sarà costretta a rivedere la sua definizione di supereroe e cosa comporti esserlo; magari cercherà lei stessa di calarsi nei suoi panni, al fine di poter comprendere meglio la nipote Kuasa. [...] Il sangue è molto importante per lei, di conseguenza affronterà la situazione in maniera diversa da quanto farebbe con qualsiasi altro villain.”



Per quanto riguarda invece l’ennesimo scontro tenuto la scorsa notte, l’attrice ha spiegato che i loro combattimenti sono interessanti proprio perché qualora Kuasa uccidesse Amaya, scomparirebbe anche lei; mentre se fosse Amaya a sbarazzarsi della villain, si ritroverebbe le mani sporche del sangue di sua nipote. Nessuna delle due donne può dunque uccidere l’altra, eppure sono costrette ad affrontarsi ancora e ancora.



Legends of Tomorrow torna martedì prossimo.