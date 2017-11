Legends of Tomorrow 3: quali conseguenze avrà la decisione presa da Zari?

Lo scorso episodio diha visto il supergrupporisolvere l’ennesimo anacronismo, ma la puntata si è chiusa con un inaspettato colpo di scena: qualcuno ha volontariamente modificato la storia! Come reagiranno lea questa decisione?

Attenzione possibile Spoiler

Qualora abbiate visto la puntata in questione, ricorderete di come Elena di Troia si fosse ritrovata improvvisamente ad Hollywood, nel 1930. Durante la puntata, la bellissima donna capace di ammaliare qualsiasi uomo col proprio fascino, ha raccontato alle Leggende di non voler tornare alla propria realtà, poiché in questa è solo una prigioniera ed è ogni giorno costretta ad assistere alla sanguinosa guerra fra greci e troiani.



Impietosita dal racconto della donna, la new-entry Zari (Tala Ashe) ha dunque fatto sì che la sua scomparsa non intaccasse in alcun modo il flusso del tempo e, anziché riportarla a casa, l’ha lasciata sull’isola delle donne: Themyscira, la leggendaria patria di Wonder Woman! Il gesto magnanimo di Zari, tuttavia, avrà però delle conseguenze per il personaggio.



Sebbene Caity Lotz abbia apprezzato molto la suddetta scena, la sua Sara Lance/White Canary reagirà molto diversamente quando si sveglierà dal coma farmacologico in cui si trova dopo lo scontro coi Darhk.



“Penso che Sarà sarà piuttosto infastidita, in quanto non può tollerare che un componente del team si comporti in quel modo. Non può permettere che qualcuno entri in squadra per incasinare tutto e fare i i propri comodi. Se [Zari] vorrà entrare del team, dovrà prima capire cosa implichi farne parte."



La collega Tala Ashe ha poi aggiunto che durante la stagione vedremo spesso Zari cercare di manipolare il corso del tempo e approfittarsi di scappatoie (simile a quella sfruttata per aiutare Elena) per cambiare la storia in meglio. Nel decimo episodio, in particolare, lei e Sara dovranno affrontare proprio questa sua tendenza.



Infine, l’attrice Maisie Richardson-Sellers, che nel serial interpreta Amaya, ha anticipato che le azioni di Zari non solo faranno riflettere le Leggende sul loro vero potenziale, ma che addirittura le salverà dalla fine.



”Diciamo che è una ribelle, ma se anche provassimo a cambiarla, non credo che ci riusciremmo. Ritengo che la si debba accettare così com’è... e penso che sia fantastico perché sta dando al team una nuova prospettiva sul modo in cui [le Leggende] possano influenzare la storia e migliorarla, anziché limitarsi al suo semplice ripristino. Quindi, è senza dubbio una buona cosa per la squadra; soprattutto per Sara, che ha regole molto rigide e dovrà riconsiderarle. In un episodio cui assisterete più avanti, la squadra sopravviverà proprio grazie ai modi di fare di Zari.”

Legends of Tomorrow torna maetedì prossimo sulla rete The CW e in questa nuova avventura dovrà vedersela con uno storico nemico del velocista scarlatto: Gorilla Grodd!