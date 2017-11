Legends of Tomorrow 3: quante possibilità abbiamo di rivedere Vixen?

Legends Of Tomorrow va in onda tutti i martedì su CW, subito dopo la puntata della serie sorella dell'è un personaggio che piace molto e ha fatto una breve apparizione in questa stagione delle: ma la rivedremo?

Nella quarta stagione di Arrow, Mari McCabe / Vixen, interpretata da Megalyn Echikunwoke, è stata promossa a series regular e in molti si chiedono se il personaggio tornerà anche in Legends of Tomorrow. Ecco cosa ha detto al riguardo il produttore esecutivo Marc Guggenheim su questo potenziale ritorno, parlando con Entertainment Weekly:

"Sfortunatamente, non ci sono movimenti in tal senso al momento, ma rimaniamo speranzosi."

E quindi è possibile che, almeno per adesso, il ritorno di Vixen non sia contemplato ma, come sempre, mai dire mai. Voi vorreste rivederla nelle avventure di Legends of Tomorrow? Ditecelo nei commenti!

Legends of Tomorrow va in onda tutti i martedì su CW.