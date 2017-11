Legends of Tomorrow 3: sentiamo cosa ne pensa il cast del "nuovo" villain!

Trasmesso ieri sera sulla rete statunitense, il nuovo episodio di Legends of Tomorrow ha visto tornare sui nostri schermi uno dei più classici e letali antagonisti del velocista scarlatto. Ma cosa ne penso il cast di questo “collega” unico e straordinario?

Attenzione possibile Spoiler

Durante una recente intervista, l’attrice Maisie Richardson-Sellers, che nel serial interpreta la feroce Amaya Jiwe/Vixen, ha rivelato di essersi molto divertita nell’episodio con Gorilla Grodd. Queste le sue dichiarazioni: “Ho amato quell’episodio. Ho avuto un rapporto interessante col gorilla, ed è stato fantastico perché Amaya parla con gli animali e di conseguenza comunicano su un livello completamente diverso. Abbiamo potuto vedere un lato più sensibile di Gorilla Grodd, un lato nascosto molto bello. Penso che una delle cose migliori di Legends sia proprio questa: non ci sono veri cattivi e veri eroi. Ogni personaggio è imperfetto ed ha i suoi lati positivi. Persino Gorilla Grodd.”



Non tutti i componenti del team, tuttavia, hanno avuto una bella esperienza col gorilla. Uno in particolare ha avuto una reazione eccessiva alla vista del villain: Mick Rory/Heatwave (Dominic Purcell), naturalmente. Questo il divertente commento dell’attore: “È immenso! È grande, e lui è Rory. Cercherà subito di carbonizzare la dannata bestia”.



Il collega Brandon Routh, che nello show interpreta il geniale Ray Palmer/The Atom, ha infine aggiunto: “Ray è il membro del gruppo ad avere un po’ di esperienza con Grodd. beh, in realtà non ne ha, ma sa molto cose sul suo conto grazie agli amici in Central City. Penso dunque che sia ugualmente stupefatto, intrigato, e al contempo spaventato all’idea di quel che dovranno fare per risolvere questo problema.”



E voi cosa ne pensate? Avete gradito la presenza del telepate Gorilla Grodd?

Legends of Tomorrow torna martedì prossimo con la quarta ed ultima parte dell'imminente crossover 'Crisis on Earth-X'.