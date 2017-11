Legends of Tomorrow 3: un terrificante nemico di Flash si è "perso" nel tempo!

Il promo e le nuove foto rilasciate dalla rete statunitenserivelano che nel prossimo episodio di, il supergrupposi inoltrerà in una fitta foresta alla ricerca di un Anacronismo assai peculiare e dotato di pericolosi poteri psichici...

Attenzione possibile Spoiler



Di chi stiamo parlando? Ma del mostruoso Gorilla Grodd, naturalmente, il terrificante primate dotato di super-intelligenza e capace di comunicare telepaticamente con qualsiasi individuo. E a giudicare dalle immagini, le Leggende ci regaleranno ancora una volta una serie di scene esilaranti ed indimenticabili!



Dominic Purcell, che nello show interpreta il divertente Heat Wave, ha recentemente anticipato come reagirà il suo personaggio alla vista del mastodontico gorilla: “È Mick, cercherà di da dar fuoco alla maledetta creatura!”



Tala Ashe, che da qualche episodio è entrata nel cast nei panni di Zari, ha parlato non solo di Grodd, ma anche del suo personaggio, che ancora fatica ad amalgamarsi al resto del gruppo e soprattuto ad abituarsi alle stramberie che le Leggende incontrano durante le proprie missioni.

“Credo che Zari stia cercando di elaborare tutto quello cui sta assistendo. Il gorilla telepatico è tanta roba da mandare giù. Penso che si consideri un membro ufficioso del team, perciò quando si verificano episodi come questo cerca di vederci chiaro. Le ci vorrà un po’ per diventare parte integrante della squadra. Però sta cercando di fare del suo meglio e si è dedicata alla missioni [delle Leggende], perché nel suo 2042 non le è rimasto davvero nulla.”

Legends of Tomorrow torna martedì prossimo sul network The CW.