Legends of Tomorrow 4, Caity Lotz anticipa 'una scena di Tip-tap' nel nuovo episodio

Andrà in onda questa sera in America l'attesa Terms of Service, quindicesima puntata della quarta e finora riuscitissima stagione di Legends of Tomorrow dell'Arrowverse, dove Sara e Ava dovranno lottare duramente per riprendere il controllo del Time Bureau, soprattutto ora che è sotto assedio da parte di Neron.

Nell'episodio di stasera, comunque, Jes Macallan e Caity Lotz dovranno vedersela anche con una curiosa scena di ballo, esattamente Tip-tap, e a rivelarlo è stata l'interprete di Sara Lance durante una visita agli uffici di TV Line. Anche se la Lotz è nota per le sue mosse, l'attrice ammette: "Non sono una ballerina di Tip-tap. L'ho studiato per circa un anno e poi l'ho mollato: ho cominciato a odiarlo. Comunque questo spettacolo non sarà così grande, come ballo Tip-tap".



In realtà questo segnerà la seconda volta in cui la Lotz e Macallan sono stati chiamati a ballare, e la seconda attrice rivela: "Non ballo mai, non sono brava! Non faccio tango, tip-tap o cose del genere... al prossimo giro mi faranno fare un balletto classico, probabilmente. Ma fosse per me, in una sfida hip hop, sarei tripo 'ehi, fatevi da parte tutti quanti'".



Nel penultimo episodio della stagione vedremo anche Constantin andare all'Inferno e salvare Ray Palmer, ora corpo ospite del demone Neron. Quest'ultimo nel frattempo tenta di costruire qualche sorta di tecnologia demoniaca per condannare l'umanità.



Legends of Tomorrw 4 tornerà in onda questa sera, 13 maggio, sulla CW con "Terms of Service", penultimo episodio della stagione.