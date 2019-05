Legends of Tomorrow 4: il destino di un personaggio nelle parole dello showrunner

Lo showrunner di Legends of Tomorrow, Phil Klemmer, ha confermato il destino di un personaggio importante dopo il finale della quarta stagione dello show targato DC e trasmesso negli Stati Uniti dal network The CW. La serie è ambientata all'interno dell'Arrowverse e si tratta di uno spin-off di altri show noti come The Flash e Arrow.

L'episodio finale della quarta stagione di Legends of Tomorrow ha visto Nate (Nick Zano) ucciso da Neron ma in seguito resuscitato da Zari (Tala Ashe). Il salvataggio di Nate ha comportato la sparizione di Zari, perché riportare in vita Nate significava che le Leggende non avessero mai incontrato Zari e non ricordassero della sua esistenza.

Sull'argomento si è espresso anche lo showrunner Phil Klemmer:"Tala tornerà nello show ma Zari, il personaggio che conosciamo e amiamo, non tornerà" ha confermato.



"Nate farà parte della nuova stagione ma non sarà contento di quello che troverà" ha specificato lo showrunner.

Legends of Tomorrow tornerà con la quinta stagione. Cosa dovranno aspettarsi i fan? Ecco le parole di Klemmer su quest'argomento:"Più storia, più crescita, più materiale per le Leggende nella quinta stagione".

Le nuove responsabilità del team hanno caratterizzato il finale di stagione e saranno al centro del nuovo ciclo di episodi. Nel frattempo un video dell'ultimo episodio della quarta stagione è stato mostrato negli scorsi giorni. Ora le attenzioni dei fan sono tutte proiettate verso le prossime avventure delle Leggende.