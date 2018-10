Legends of Tomorrow 4: ecco la nuova, bellissima locandina!

The CW ha rilasciato la nuova, bellissima, locandina di Legends of Tomorrow, il serial che quest'anno, come forse sapete, non farà parte del crossover con le altre serie dell'universo di Arrow.

Nel poster, che potete vedere in calce alla news, non solo mostra tutti i protagonisti che vedremo nella quarta stagione della serie, ma ci conferma anche la data d'uscita della première, il 22 ottobre prossimo. Quest'anno Legends of Tomorrow non sarà parte del crossover Arrowverse perché la serie conterà solamente 16 episodi.

La sinossi: "Dopo che le Leggende hanno sconfitto Mallus cancellando l’anacronismo finale dal tempo, si ritrovano in un territorio sconosciuto con l'Ufficio del Tempo. Questo cambia quando Costantine informa Sarah Lance di una nuova minaccia magica. La squadra si reca così a Woodstock. Costantine è convinto di sapere come sconfiggere la nuova minaccia, ma avrà bisogno dell’aiuto del team e dei suoi talenti speciali per poter riuscire a far funzionare come si deve il suo incantesimo. Nel frattempo, Nate e Rory si imbarcano in un’avventura durante la quale Nate si trova di fronte a qualcuno in arrivo direttamente dal suo passato."