Legends of Tomorrow 4: gli showrunner sono contenti di essere fuori dal crossover

Come forse saprete, quest'anno il crossover delle serie Arrowverse non conterà la presenza di Legends of Tomorrow e si svilupperà tra Supergirl, Flash e Arrow. Tuttavia, gli showrunner delle Leggende non sembrano angosciati all'idea di non essere nella mischia, anzi!

The CW ha previsto che la première di Legends of Tomorrow quest'anno sia datata 22 ottobre ma i protagonisti, tra cui ci sono Sarah Lance nei panni di White Canary, Atom e Constantine, non si troveranno nel gruppo degli eroi Arrowverse nel grande crossover che si snoderà tra le puntate di The Flash, Supergirl e Arrow a dicembre.

Il crossover si intitolerà Elsewhere e, mentre Freccia Verde e Company saranno impegnati ad affrontare la minaccia che si abbatterà loro contro, le Leggende saranno altrove. ecco cosa ha da dire uno degli showrunenr di Leggende. La quarta stagione quest'anno conterà solamente 16 episodi:

"Sono contento di non esserci quest'anno solo perché abbiamo solo 16 episodi e la lineup è strettissima e serrata."

Comunque pare che il crossover del 2019 sia già in fase di sviluppo e che abbia quella che definisce una "forma libera", qualsiasi cosa questo significhi. Non si sa ancora, dunque se le Leggende ne faranno o meno parte.

"Dopo che le Leggende hanno sconfitto Mallus cancellando l’anacronismo finale dal tempo, si ritrovano in un territorio sconosciuto con l'Ufficio del Tempo. Questo cambia quando Costantine informa Sarah Lance di una nuova minaccia magica. La squadra si reca così a Woodstock. Costantine è convinto di sapere come sconfiggere la nuova minaccia, ma avrà bisogno dell’aiuto del team e dei suoi talenti speciali per poter riuscire a far funzionare come si deve il suo incantesimo. Nel frattempo, Nate e Rory si imbarcano in un’avventura durante la quale Nate si trova di fronte a qualcuno in arrivo direttamente dal suo passato."