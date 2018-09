Legends of Tomorrow 4: nel nuovo trailer le Leggende combattono contro un unicorno!

The CW ha appena rilasciato il nuovo trailer di DC Legends of Tomorrow ed è veramente intrigante, dal momento che i ragazzi si troveranno di fronte a nuove minacce, alcune delle quali anche piuttosto... mitiche! Date un'occhiata al player.

Le favole stanno per arrivare nella storia di Legends of Tomorrow! Come forse saprete - perché avete certamente letto le notizie inerenti la sinossi della quarta stagione - i nostri misfit si troveranno a dover combattere contro diverse creature provenienti dal mondo delle favole e una di queste è proprio un unicorno!

Date uno sguardo al trailer che trovate nel player e diteci se vi sembra intrigante. Il video comincia con Constantine che parla con Sarah Lance e le spiega che l'oscurità sta arrivando. Conseguentemente lei e i suoi compari dovranno fare di tutto per fermarla, come sempre! Stavolta, nella prima puntata, le Leggende si troveranno a Woodstock e saranno vestiti di tutto punto per l'occasione.

Ecco la sinossi ufficiale rilasciata da The CW che ci racconta cosa accade nel primo episodio, in onda il 22 ottobre sulla rete di riferimento in USA: "Dopo che le Leggende hanno sconfitto Mallus cancellando l’anacronismo finale dal tempo, si ritrovano in un territorio sconosciuto con l'Ufficio del Tempo. Questo cambia quando Costantine informa Sarah Lance di una nuova minaccia magica. La squadra si reca così a Woodstock. Costantine è convinto di sapere come sconfiggere la nuova minaccia, ma avrà bisogno dell’aiuto del team e dei suoi talenti speciali per poter riuscire a far funzionare come si deve il suo incantesimo. Nel frattempo, Nate e Rory si imbarcano in un’avventura durante la quale Nate si trova di fronte a qualcuno in arrivo direttamente dal suo passato."