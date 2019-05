Legends of Tomorrow 4: lo showrunner parla delle nuove responsabilità del team

In attesa di vedere come finirà la quarta stagione di Legends of Tomorrow, il cui episodio finale è atteso per domani negli Stati Uniti, lo showrunner Phil Klemmer ha anticipato alcuni dettagli sulla nuova sfida delle Leggende.

"Si sono già sacrificati in passato, ma probabilmente questa è la cosa meno egoista che fanno in quattro anni," ha detto Klemmer durante un'intervista con Entertainment Weekly. "La questione da risolvere è se i mostri appartengano o no al nostro mondo."

Al contrario di quanto visto nelle stagioni precedenti, gli eventi che vedremo nell'episodio intitolato "Hey, World!" avrà delle forti ripercussioni sul presente dell'Arrowverse, il che rappresenta una bella novità per il team.

"L'ultima sfida delle Leggende sarà vista da tutto il mondo," ha continuato lo showrunner. "Uscire dall'ombra della storia per una nuova sfida avrà delle conseguenze molto pensati. Appena se ne accorgeranno, le Leggende inizieranno a farsi domande del tipo 'Dobbiamo vestirci come dei supereroi?', 'Dobbiamo usare dei nomi inventati?', 'Le persone ci accetteranno come veri superero?'"

Viste le nuove responsabilità, le Leggende dovranno trovare il proprio modo di conquistare il cuore delle persone: "Questo è il nostro momento Beebo per la stagione 4. Come possono unire l'umanità con pace, amore e comprensione invece che con paura, sospetto e paranoia?"

Il finale della quarta stagione di Legends of Tomorrow debutterà domani, 20 maggio su The CW. Cosa vi aspettate dalla nuova stimolante sfida delle Leggende? Ditecelo nei commenti. Nel frattempo potete dare un'occhiata alla nuova clip ufficiale del prossimo episodio.