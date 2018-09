Legends of Tomorrow 4: sono online le foto della prima puntata

The CW ha appena rilasciato le fotografie della première di Legend's Of Tomorrow, che torna il 22 ottobre sul canale dedicato dove vengono trasmesse anche le altre serie dell'Arrowverse.

La sinossi ufficiale del primo episodio di Legends of Tomorrow 4, del quale vi mostriamo le foto in galleria, recita:

"Dopo che le Leggende hanno sconfitto Mallus cancellando l’anacronismo finale dal tempo, si ritrovano in un territorio sconosciuto con l'Ufficio del Tempo. Questo cambia quando Costantine informa Sarah Lance di una nuova minaccia magica. La squadra si reca così a Woodstock. Costantine è convinto di sapere come sconfiggere la nuova minaccia, ma avrà bisogno dell’aiuto del team e dei suoi talenti speciali per poter riuscire a far funzionare come si deve il suo incantesimo. Nel frattempo, Nate e Rory si imbarcano in un’avventura durante la quale Nate si trova di fronte a qualcuno in arrivo direttamente dal suo passato."

Il primo episodio della nuova season si intitola "The Virgin Gary" ed è, come detto, ambientato a Woodstock. Nelle foto che vedete in calce i protagonisti sono tutti vestiti da Figli dei Fiori, date un'occhiata!