Legends of Tomorrow 4: svelato un nuovo piano malvagio

Legends of Tomorrow si avvia verso il finale di stagione e una clip inedita pubblicata da The CW mostra quello che potrebbe essere il sorgere di un nuovo piano malefico che potrebbe mettere a rischio gli obiettivi dei protagonisti.

Nell'ultima puntata andata in onda, Gary (Adam Tsekkhman) aveva inviato la fata madrina, che non sapeva essere Nora (Courtney Ford), all'inferno per aiutare Costantine a salvare l'attuale Ray, mentre il resto della squadra ha cercato di riprendere tutte le creature magiche che Neron aveva imprigionato nel Waverider.

In attesa dell'ultimo episodio, però, la clip di The CW ha mostrato Sara (Caity Lotz), Ava (Jess Macallan) e Charlie (Maisie Richarson Sellers) apprendere che lo scopo di Neron non era solo quello di rubare le anime per poter governare l'inferno. Ma, come ha spiegato Charlie nel video, è quello di sottrarre paura, perché essa è una grande fonte di energia.

Ricordiamo che l'ultima puntata di Legends of Tomorrow intitolata Hey, World! andrà in onda negli Stati Uniti il prossimo lunedì 20 maggio, e chiuderà la quarta stagione. Nonostante ciò l'universo televisivo DC continua il proprio sviluppo creativo come ha dimostrato la diffusione delle prime immagini e della trama di Batwoman, e la pubblicazione del primo poster della serie su Deathstroke.