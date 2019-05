Legends of Tomorrow 4: il video del sedicesimo e ultimo episodio dello show

La quarta stagione di Legends of Tomorrow 4 si sta ufficialmente avvicinando all'atto conclusivo, con il sedicesimo e ultimo episodio pronto a chiudere definitivamente i battenti allo show DC. The CW ha pubblicato un video anteprima del finale di stagione che s'intitola 'Hey, World!'. Il titolo dell'episodio pare che sia un riferimento a Nate.

Heyworld è infatti un'opera teatrale su un parco a tema di creature magiche che Nate creò da bambino. Bisognerà capire cosa significheranno per la serie gli esseri magici che abbiamo incontrato nel corso di questa stagione, e in generale per l'Arrowverse.

Naturalmente il tutto è legato a tutto quello che sta accadendo proprio nell'Arrowverse nel suo insieme, con l'attesissimo crossover 'Crisis on Infinite Earths', che dovrebbe andare in onda nella prossima stagione televisiva.



"La gente parla già del crossover del 2019" ha spiegato lo showrunner Phil Klemmer lo scorso ottobre "Siamo in attesa, non so come funzionerà".

La trama di Hey, World racconta di Ray, Constantine e Nora che durante una missione scoprono il malvagio piano di Neron. Nate convince le Leggende a pensare fuori dagli schemi e propone un piano pericoloso per riunire creature magiche ed esseri umani, salvando così il mondo.

Una scena di Tip Tap anticipata da Caity Lotz ha incuriosito molto i fan, che non vedono l'ora di scoprire quale finale riserverà Legends of Tomorrow.

Al Comic-Con dell'estate scorsa erano state rivelate le novità della quarta stagione e gli appassionati non sono rimasti delusi. Ora manca solo l'atto conclusivo.