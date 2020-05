Legends of Tomorrow 5: quale titolo alternativo per il finale? Ecco le possibili opzioni

In attesa del finale della quinta stagione di Legends of Tomorrow, lo showrunner Keto Shimizu ha pubblicato sui social un'immagine della lavagna utilizzata dagli sceneggiatori per proporre i possibili titoli per la fine della stagione. Alla fine la scelta è ricaduta su Swan Thong, ma il post mostra quanto gli sceneggiatori si fossero sbizzarriti.

Nell'episodio finale della quinta stagione di Legends of Tomorrow, le Leggende si ritrovano nel mondo antico del 1984 e scoprono ben presto che le cose non sono come pensavano che sarebbero state. Le Leggende sono costrette a convincere i civili a fidarsi di loro e difendere il loro diritto di scelta, ma il destino non facilitano la resurrezione degli Encore. Nella conclusione dello show i protagonisti sono Caity Lotz, Jes Macallan, Dominic Purcell, Nick Zano, Tala Ashe, Maisie Richardson-Seller, Olivia Swann e Matt Ryan.



La quinta stagione di Legends of Tomorrow aveva iniziato la stagione riprendendo il discorso concluso al termine del precedente ciclo di episodi. Astra Logue era sovrana dell'Inferno ed esercitava quel potere per inviare alcuni dei più grandi mostri sulla Terra per creare il caos. Le Leggende stavano per rispedirli al mittente, fino a quando John Constantine non fece un accordo con Astra; avrebbe trovato un modo per riportare indietro la sua madre morta e darle un'infanzia felice che non aveva mai avuto.

Fu allora che intervennero i Destini della Mitologia Greca, per rivelare che il Loom of Fate era stato distrutto e sparso in tutto il multiverso, anche se i mondi ora erano più vicini grazie al riallineamento di Crisi sulle Terre Infinite.

I protagonisti di Legends of Tomorrow sono pronti a combattere nel teaser del finale di stagione mentre in futuro potrebbe svilupparsi un crossover tra Legends of Tomorrow e Swamp Thing.