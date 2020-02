Legends of Tomorrow 5: un incontro sconvolge Nate in un video tratto dall'ultimo episodio

Nell'ultimo episodio andato in onda di Legends of Tomorrow, intitolato Miss Me, Kiss Me, Love Me, fa il suo ritorno uno storico personaggio della serie, ma il suo particolare comportamento sembra lasciare perplesso Nate.

Lo scorso gennaio lo showrunner Phil Klemmer aveva fatto riferimento a un grande ritorno in Legends of Tomorrow, anticipando la presenza sotto una forma completamente diversa di un personaggio che non si vedeva dalla quarta stagione. Il personaggio in questione è Zari, che nel secondo episodio appare nelle vesti di una celebre influencer.

Dal video pubblicato in esclusiva dal portare TVLine - che potete visionare cliccando al link alla fonte in calce all'articolo - assistiamo all'incontro tra Nate (Nick Zano) e il personaggio interpretato dall'attrice Tala Ashe. All'inizio della clip Behrad (Shayan Sobhian) presenta l'amico ai suoi genitori, fino a quando non arriva Zari. Nate sembra rimanere folgorato dalla visione della ragazza, mentre quest'ultima è impegnata in un video in diretta mentre saluta i propri follower.

La quinta stagione della serie televisiva di The CW viene trasmessa negli Stati Uniti dallo scorso 14 gennaio, mentre in Italia il primo episodio sarà disponibile a partire dal prossimo 25 maggio all'interno della programmazione del canale Premium Action. Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo alle immagini di Legends of Tomorrow 5x02.