Legends of Tomorrow 5: il titolo ufficiale del quarto episodio svela una figura storica?

La nuova stagione di Legends of Tomorrow non tornerà in onda prima del 2020 ma lo showrunner Keto Shimizu ha voluto stuzzicare i fan con una piccola anticipazione sui nuovi episodi.

Giusto ieri, infatti, Shimizu ha pubblicato su Twitter la prima pagine della sceneggiatura dell'episodio 5x04 rivelandone il titolo ufficiale: "A Head of Her Time".

Mentre i dettagli sull'episodio sono ancora sconosciuti, il gioco di parole presente nel titolo potrebbe riferirsi alla regina di Francia Maria Antonietta, altra importante figura storica che potrebbe inserirsi molto bene in una serie come Legends of Tomorrow.

Il ritorno delle Leggende si aprirà questa volta con un episodio in stile mockumentary, un finto documentario girato per far conoscere al grande pubblico gli eroi che hanno salvato la terra. lo showrunner di recente ha rivelato che la più grande minaccia della nuova stagione sarà Astra Logue.

Tra le new entry dei nuovi episodi sarà inoltre presente un personaggio descritto come un mix tra il capitano Jack Sparrow e un Russel Brand con l'accento russo, il che potrebbe rappresentare un'altra delle figure storiche liberate da Astra.

La quinta stagione di Legends of Tomorrow debutterà su The CW il 14 gennaio del 2020 giusto in tempo per partecipare all'atteso crossover dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite.