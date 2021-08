Legends of Tomorrow 6, ecco l'anteprima dell'episodio 14

The CW ha pubblicato un'anteprima di There Will Be Brood, il quattordicesimo e penultimo episodio della sesta stagione di Legends of Tomorrow, che andrà in onda negli Stati Uniti il 29 agosto. La serie è parte integrante dell'Arrowverse e in Italia verrà trasmessa prossimamente su Premium Action.

Una delle trame principali di questa stagione è incentrata su John Constantine (Matt Ryan), che perde i suoi poteri e per riottenerli tenterà una strada piuttosto discutibile; ad un certo punto tenterà di riprenderseli tramite la Fontana dell'Imperium, fallendo e assumendo una pozione che gli consente di ottenere i poteri magici ma che ha generato delle conseguenze disastrose.



Nell'episodio 14, There Will Be Brood, Astra e Spooner scoprono la verità per tentare di aiutarlo e Spooner potrebbe scoprire qualcosa d'importante anche per sé. Per saperne di più sulla stagione 6 di Legends of Tomorrow scoprite il nuovo il trailer, distribuito proprio nelle scorse ore.

Ciò che accadrà con Constantine e i suoi poteri sarà agrodolce per i fan di Legends, indipendentemente da come finirà.

A luglio è stato annunciato che Matt Ryan continuerà ad apparire nella serie come un nuovo personaggio nella settima stagione, mentre l'arco narrativo di Constantine terminerà proprio nella sesta stagione.



A giugno si è scoperto che la Justice League esiste ancora nell'Arrowverse, e in particolare la conferma è arrivata in Legends of Tomorrow.