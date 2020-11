Legends of Tomorrow 6, Caity Lotz celebra il ritorno sul set: 'Che belli i Fraterday'

Dopo un lungo stop per via del COVID (pandemia causata da loro stessi secondo il cast di Legends of Tomorrow), le riprese sesta stagione dello show targato The CW sono ricominciate lo scorso ottobre, e Caity Lotz ha voluto festeggiare il ritorno alle lunghe ore di lavoro con un tweet piuttosto bizzarro.

L'interprete di Sara Lance nell'Arrowverse ha infatti pubblicato un tweet che recitava la seguente frase "Ah, i famigerati Fraterday. Quanto mi siete mancati".

Non ci è voluto molto perché il web si interrogasse sul significato dello strano termine, tant'è che l'attrice ha poi dovuto rispondere spiegando "Quando iniziamo a girare di venerdì e finiamo di sabato".

Si tratta dunque di una semplice crasi tra i termini Friday e Saturday, venerdì e sabato, ma col senno di poi ha decisamente senso. Chissà quali saranno le scene che richiedono una tale quantità di ore di girato?

La data di debutto della sesta stagione di Legends of Tomorrow deve ancora essere annunciata da The CW, ma intanto qui potete leggere la sinossi ufficiale del nuovo arco narrativo: "Dopo aver passato la scorsa stagione cercando di rintracciare il Loom of Fate per poter riportare indietro i loro compagni caduti, le Leggende devono ora salvare il corso della storia da un avversario come mai ne hanno incontrati in passato (o nel futuro). I co-capitani del WaveRider, Sara Lance (Caity Lotz) e Ava Sharpe (Jes Macallan) hanno avuto a che fare con mostri, anomalie spazio-temporali e, più recentemente, villain dall'Inferno, ma questa stagione si ritroveranno ad affrontare qualcosa di ancor più insidioso e bizzarro... Alieni spaziali! Ci vorrà più dei poteri di John Constantine (Matt Ryan); di un quasi del tutto riformato piromane Mick Rory (Dominic Purcell); di uno storico che può trasformarsi in acciaio, Nate Heywood (Nick Zano); e un duo di fratelli in grado di controllare il totem del vento, Zara Tarazi (Tala Ashe) e Behrad Tarazi (Shayan Sobhian), per salvare il mondo una sesta volta. Dovranno reclutare una nuova Leggenda, una donna che è stata rapita dagli alieni quando era ancora solo una bambina, ed è stata presumibilmente dotata di poteri che aiuteranno il team a sconfiggere i loro nemici intergalattici. O quello, o è semplicemente fuori di testa...".